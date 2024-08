Zełenski spotkał się z senatorami USA. Pochwalili działania w Kursku

Republikanin skomentował także sytuację w Kursku w Rosji. - Co myślę o Kursku? Odważnie, błyskotliwie, pięknie. Kontynuujcie w tym samym duchu. Putin to zaczął, skopcie mu tyłek! W końcu jest to apel do administracji (prezydenta USA- przyp.red.): dajcie im broń, której potrzebują, aby wygrać wojnę, w której nie mogą sobie pozwolić na przegraną" - powiedział Lindsey Graham.