"Zełenski przystojny i z poczuciem humoru". Rosyjska emerytka ukarana

Ktoś doniósł na seniorkę, bo już po kilku dniach do jej pokoju przyszedł przedstawiciel policji. Powiedział, że emerytka "chwaliła Zełenskiego". "Nie masz prawa go chwalić, bo to nasz wróg" - miał powiedzieć policjant, a jego słowa cytuje na swojej stronie Stowarzyszenie Memoriał.