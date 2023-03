Zełenski przyjedzie do Warszawy. Może podpisać ważną umowę

- Mam nadzieję, że taki traktat obejmowałby nie tylko prawa obywateli i podmiotów, ale gdybym ja go negocjował, to wstawiłbym tam zintensyfikowaną współpracę samorządów, a przede wszystkim, taką ścisłą współpracę rządów. Wzorowałbym go na Traktacie Elizejskim między Niemcami i Francją, ze stałym mechanizmem konsultacji stanowisk w ważnych sprawach europejskich i sprawach bezpieczeństwa - powiedział Radosław Sikorski w rozmowie z "Faktem".