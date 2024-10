Zełenski przedstawił Putinowi dwa warunki zawieszenia broni

"Straty na polu bitwy i perspektywa zimy naznaczonej przedłużającymi się przerwami w dostawie prądu skłoniły Zełenskiego do przyspieszenia działań mających na celu uzyskanie poparcia Zachodu dla jego 'planu zwycięstwa', który obejmuje zaproszenie Kijowa do przystąpienia do NATO i dalsze gwarancje bezpieczeństwa, które odstraszyłyby Rosję od ponownego ataku" - pisze Financial Times.