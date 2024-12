Zełenski: Północnokoreańscy żołnierze wspierają Rosję w obwodzie kurskim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotnim przemówieniu do obywateli ujawnił, że Rosja zaczęła angażować północnokoreańskich żołnierzy w działania wojenne w obwodzie kurskim . Jak podaje Polska Agencja Prasowa, żołnierze z Korei Północnej są wcielani do połączonych jednostek rosyjskich i coraz liczniej uczestniczą w operacjach na tym terenie.

Zełenski podkreślił, że Moskwa wciągnęła w konflikt kolejne państwo. W ten sposób Kreml doprowadza do eskalacji działań wojennych.

"A jeśli to nie jest eskalacja, to czym jest eskalacja, o której wielu mówiło?" - pytał retorycznie prezydent Ukrainy. Dodał, że Ukraina będzie kontynuować obronę, współpracując z partnerami międzynarodowymi .

Wojska ukraińskie weszły do obwodu kurskiego w sierpniu 2024 rok. To działanie miało odciążyć oddziały walczące we wschodnich obwodach Ukrainy. Obecnie kontrolują tam kilka miejscowości.