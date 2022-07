Zełenski odwołuje współpracowników. "To świadczy o determinacji"

O odwołaniu przez prezydenta Ukrainy szefa służby bezpieczeństwa Iwana Bakanowa i prokurator generalnej Iryny Weneditkowej mówił na antenie Wirtualnej Polski generał rezerwy, dr Mirosław Różański. Prezes fundacji Stratpoints przyznał w rozmowie z Agnieszką Kopacz-Domańską, że "zadaniem zdymisjonowanego szefa służby bezpieczeństwa było jej oczyszczenie z siatki szpiegów. Widocznie się to nie udało". - Decyzja prezydenta Zełenskiego świadczy o jego silnym przywództwie. Jestem pełen uznania do tego kroku, tym bardziej, że łączyły go z szefem służby bezpieczeństwa nie tylko relacje służbowe, ale też osobiste - stwierdził w rozmowie WP generał Różański. - Dymisja pani prokurator Iryny Weneditkowej też potwierdza silne przywództwo i determinację prezydenta Ukrainy - dodał ekspert.

