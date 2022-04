Zełenski o stratach Ukrainy. Zapytano go także o krążownik Moskwa

- Trudno jest mi na to patrzeć jako ojcu (...) Wszystko, czego chcesz po tym, to mścić się i zabijać. Ale muszę to oglądać jako prezydent. Wszyscy chcemy walczyć, ale musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by ta wojna nie trwała w nieskończoność - wskazał Zełenski.