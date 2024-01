Zełenski o powrocie Trumpa do władzy. Zaskakująca deklaracja

- Zamierza podejmować decyzje samodzielnie, bez... nie mówię nawet o Rosji, ale bez obu stron, bez nas. Jeśli mówi to publicznie, to jest to trochę przerażające. Widziałem wiele, wiele ofiar, ale to naprawdę mnie trochę stresuje. Bo nawet jeśli jego pomysł, którego nikt jeszcze nie słyszał, nie będzie działał z korzyścią dla nas, dla naszego narodu, to i tak zrobi wszystko, aby zrealizować swój pomysł - wskazywał ukraiński prezydent.