Zełenski ma świadomość trudnej sytuacji? Gen. Skrzypczak analizuje

Pod koniec lipca Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że do listopada zostanie opracowany plan pokojowy, który zostanie poprzedzony serią rozmów z różnymi krajami. W programie "Newsroom" WP gen. Waldemar Skrzypczak zwrócił uwagę, że sytuacja armii ukraińskiej jest trudna. - Nie mają zasobów ludzkich, armia ukraińska się wyczerpuje, młodych ludzi w Ukrainie jest na wyczerpaniu, nie ma napływów z zewnątrz Ukraińców - mówił gość programu. Podkreślił także, że Rosja ma przewagę strategiczną. - Zełenski ma świadomość tego, że Rosjanie mają tę przewagę (...). Wydaje się, że również ma świadomość, że tego terytorium nie odzyska, które jest w tej chwili przez Rosję okupowane łącznie z Krymem - stwierdził gen. Skrzypczak. Były dowódca wojsk lądowych podkreślał, że to Zełenski odpowiada za Ukrainę, naród i bierze odpowiedzialność za to, co dzieje się w kraju. - Ma świadomość tego, że ta wojna jest wyniszczająca dla Ukrainy i narodu, stąd być może jego skłonność ku temu, aby rozpocząć rozmowy o zawieszeniu broni. Wydaję mi się, że czas ku temu nastał - podsumował gen. Skrzypczak.