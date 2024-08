Zełenski dostał odpowiedź z Polski. Jest jasny warunek

Zełenski zaznacza, że Polska nadal dysponuje samolotami, które mogłyby istotnie wzmocnić obronę Ukrainy. – Dzisiaj uwaga strony polskiej, jeśli chodzi o nasze zdolności obronne, trochę osłabła. To znaczy, Polska prawdopodobnie dała nam to, co mogła. Jednak pewne rzeczy w Polsce zostały. (...) Są konkretne kwestie. Bardzo potrzebujemy waszych MiG-ów – mówił prezydent Ukrainy.