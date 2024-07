Zełenski chce przedłużenia stanu wojennego. Projekt już w parlamencie

Będą one procedowane niezwłocznie - zapewnia deputowany Jarosław Żeleznjak w aplikacji Telegram. Polityk przewiduje, że Komisja Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu rozpatrzy je jeszcze we wtorek, a później zostaną one poddane pod głosowanie na posiedzeniu Rady Najwyższej.