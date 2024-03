Zełenska i Nawalna odmówiły Joe Bidenowi. Znamy powody

Orędzie prezydenta USA

W tegorocznym orędziu o stanie państwa wezmą udział m.in. rodzice Evana Gershkovicha, dziennikarza "The Wall Street Journal", aresztowanego w Rosji pod zarzutem szpiegostwa, a także pierwsza osoba urodzona w USA dzięki zapłodnieniu in vitro oraz członkowie rodzin zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy przez palestyńską organizację terrorystyczną Hamas - podaje "The New York Times".