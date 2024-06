Żelazna kopuła nad Europą. Pytamy na Podlasiu o ochronę Polski przed Rosją

"Jestem jak najbardziej za. Sami nie jesteśmy w stanie się bronić. Nie należy z tym zwlekać". "Jeśli chodzi obronność to dobry pomysł. To by dało nam bezpieczeństwo, szczególnie, że jesteśmy na terenie Białegostoku". "Tak jestem za. Istnieje zagrożenie ze strony Rosji. Mamy wojnę hybrydową z Białorusią i jak najbardziej jest wskazane" - mówili nasi rozmówcy, gdy zapytaliśmy ich o pomysł tzw. żelaznej kopuły nad Europą. W kwietniu premier Donald Tusk poinformował, że Polska zamierza dołączyć do państw współpracujących nad utworzeniem europejskiego systemu obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwko dronom, nazywanego właśnie żelazną kopułą. Pomysł rozważany jest przez samą UE, dlatego reporter WP Marek Gorczak zapytał mieszkańców Białegostoku, co sądzą o takim rozwiązaniu. Większość przechodniów jest zdecydowanie "za". Mieszkańcy terenów przygranicznych najbardziej odczuwają kryzys na granicy z Białorusią, co pokazują też ich komentarze. Jak usłyszeliśmy, bezpieczeństwo Polski i UE musi być priorytetem dla Brukseli. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.