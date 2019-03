Żelazków: wójt wyszedł z aresztu i przeprosił mieszkańców. W urzędzie pojawiła się policja

Wójt gminy Żelazków Sylwiusz J. wyszedł we wtorek z aresztu tymczasowego. W środę przyszedł do pracy i natychmiast wyrzucił dwóch urzędników. Ci wezwali policję.

W środę wójt Żelazkowa Sylwiusz J., na którym ciążą zarzuty znęcania się nad rodzina i znieważenia funkcjonariusza, wrócił do pracy. I to z przytupem. Ledwo wszedł do urzędu zwolnił dwóch pracowników. Kazał im natychmiast opuścić miejsce pracy. Ci jego polecenia nie wykonali i wezwali policję.