Kalisz chce wchłonąć Żelazków. Żelazków się broni… wchłaniając Kalisz

Czy 100-tysięczny Kalisz stanie się częścią niewielkiej gminy Żelazków? Taką decyzję podjęła tamtejsza Rada Gminy. Absurdalny pomysł wójta Sylwiusza Jakubowskiego to odpowiedź na imperialne zapędy prezydenta Kalisza, który chce włączyć okoliczne gminy do miasta, nie pytając ich mieszkańców o zdanie.

I szybko przeszedł do kontrataku - 30 stycznia Rada Gminy Żelazków podjęła analogiczne uchwały, co samorządowcy z Kalisza: jedną dotyczącą woli przyłączenia gminy Kalisz do gminy Żelazków, a drugą o konsultacjach z mieszkańcami. Za głosowało 9 z 12 radnych.

Prezydent Kalisza jest zdumiony zamieszaniem i przypomina, że Jakubowski był jedną z niewielu osób, która wyraziła chęć rozmów, kiedy pojawił się pomysł powiększenia miasta. - Już na przełomie 2015 i 2016 roku do wszystkich wysłałem moje gorące zaproszenie do rozmów na ten temat, a także moje prośby, pytania o możliwości współpracy i wspólnego budowania wielkiego ośrodka miejskiego w Kaliszu. W przypadku konsolidacji, moglibyśmy stać się największą gminą w Wielkopolsce i jedną z największych w kraju – przypomina w rozmowie z portalem naszemiasto.pl Grzegorz Sapiński.

Na to nie chce jednak dać zgody Jakubowski, który stoi na czele administracyjnego oporu podkaliskich gmin. – Procedura trwa do końca marca. W zależności od wyników konsultacji albo będzie złożony wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji albo nie będzie złożony – mówi wójt, który działania prezydenta Kalisza nazywa „zaborczymi, obraźliwymi i uwłaczającymi”. – Najlepszą obroną jest atak i my to robimy – dodaje.