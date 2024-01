Zegar zagłady zaktualizowany. Ludzkości "zostało" 90 sekund

Zegar "końca świata". Jak cofnąć wskazania Doomsday Clock?

Początkowe ustawienie Zegara zagłady wskazywało 7 minut do północy. W kolejnych latach jego wskazówki były przesuwane do przodu - bliżej godziny zero, bądź cofane. Najdalej od samozagłady ludzkość, zdaniem organizacji Bulletin of the Atomic Scientists, znalazła się w 1991 roku. Wpływ na to miała kończąca się Zimna Wojna oraz redukcja potencjału nuklearnego przez Stany Zjednoczone i Rosję. W tym czasie wskazówki Zegara zagłady ustawiono na 17 minut przed północą. Od 2023 roku ludzkość znajduje się natomiast "najbliżej zagłady". Jak jednak informują twórcy zegara, jego wskazówki można cofnąć. W jaki sposób?