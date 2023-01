Zegar zagłady - co to? 90 sekund dzieli nas od katastrofy

Dotychczas wskazówki zegara były przesuwane 25 razy - osiem razy do tyłu i aż 17 razy do przodu. Najdalej od zagłady świat znajdował się w 1991 roku - po podpisaniu przez USA i ZSRR traktatów o redukcji broni strategicznej. Wskazówki zegara wskazywały wówczas 17 minut do północy. Obecnie, ludzkość od zagłady dzieli zaledwie 90 sekund. "Zegar zagłady bije na alarm dla całej ludzkości. Jesteśmy na skraju przepaści" - wskazała Mary Robinson, była przedstawicielka ONZ ds. Praw Człowieka.