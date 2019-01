Zeetje odchodzi, nadciąga Andre. Też namiesza w pogodzie?

Niż Zeetje diametralnie zmienił pogodę w naszym kraju. Sprowadził oczekiwaną przez wielu z nas zimę. Niestety, również silny wiatr, który dał się we znaki na północy Polski. Jego wpływ na aurę w Polsce już się kończy. Nadciąga jednak kolejny niż - Andre.

W piątek na aurę w naszym kraju wpływać będzie zatoka niskiego ciśnienia związana z niżem Andre, który znad Finlandii przemieszczał się będzie nad Estonię. Pogodę pogarszać nam będzie strefa ciepłego frontu atmosferycznego, która zalegać będzie po przekątnej kraju (od Dolnego Śląska i zachodniej Opolszczyzny po Warmię i Mazury).

Co to oznacza w praktyce? W nocy w całym kraju musimy się liczyć ze zmienną aurą - więcej chmur, trochę przejaśnień i od czasu do czasu słabo, przelotnie popada śnieg. Jedynie w Karpatach i na ich przedgórzu opady będą nieco intensywniejsze, tutaj przez całą noc spadnie od 2 do 4 cm „białego puchu”.