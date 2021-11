Ze śmieci zostają wodór i kupa kamieni. Jak inżynier, były bankier i milioner chcą ratować planetę

1300 stopni C. Po śmieciach zostaje gaz i kamienie

Podkreśla, że w technologii nazywanej "zewe" (ang. zero emission waste elimination) nie chodzi o spalanie śmieci, po których zostałyby popioły i dochodzi do emisji CO2. W tym wypadku, przy użyciu tzw. zgazowarki plazmowej, w temperaturze 1300 stopni C śmieci z ciała stałego zamieniają się w gaz. Obróbka tego gazu pozwala na separację czystego wodoru oraz odzyskanie energii cieplnej. Na końcu procesu zostaje też podobna do naturalnej skały bazaltowa lawa, a także sól i zwykła woda.