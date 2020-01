Jakim cudem rachunki za śmieci są w Polsce wyższe niż w Niemczech? Mamy fakturę

Czteroosobowa rodzina z Drezna w Niemczech płaci za wywóz śmieci 54 zł miesięcznie. W odległym o 270 km Wrocławiu Kowalscy w 2020 roku będą płacić 88 zł miesięcznie za taką samą usługę. - Polacy to chyba znacznie bogatsi ludzie, skoro godzą się na takie ceny - kpi Bernhard Skiba, ekspert rynku odpadów.

Niedawno pisaliśmy, że w Czechach po dostosowaniu przepisów do wymogów UE też są podwyżki . Mieszkańcy Pragi płacą jednak znacznie mniej niż wynoszą stawki za śmieci w Warszawie.

- Przecież to my mamy czterokrotnie niższe pensje. Zarazem jesteśmy w tej samej UE, gdzie obowiązują podobne przepisy. Dlaczego wmawia się nam, że rachunki muszą rosnąć? - komentuje Bernhard Skiba. Jako fachowiec branży śmieciowej, był przed latry doradcą kilku samorządów. Potem przygotował analizę systemów gospodarowania śmieciami w kilku krajach.

Zobacz też: Abp Marek Jędraszewski ostrzegał przed ekologizmem. "To wewnętrzna kościelna gra"

Bogatsi Niemcy płacą mniej za śmieci

- W Dreźnie dodatkowo motywuje się mieszkańców, żeby nie tylko segregowali, ale przede wszystkim minimalizowali produkcję odpadów. Odzyskuje się plastik, szkło i papier. Zysk spółki prywatno-samorządowej nie wpada komuś do kieszeni, ale jest inwestowany w ulepszenie miejskiego systemu gospodarowania odpadami - opowiada rozmówca WP. - Nasi urzędnicy chcieli koniecznie stworzyć polski system śmieciowy, za który obecnie płacimy horrendalne ceny - podsumowuje.

Przyjrzyjmy się rachunkowi z Drezna. Niemiecka rodzina płaci 4 euro miesięcznie "śmieciowego abonamentu" (Grundbetrag). Odbiór posegregowanych odpadów (papier, plastik, szkło, metal) wliczony jest właśnie do tej części rachunku. Druga pozycja rachunku dotyczy odbioru pozostałych odpadów np. resztki z kuchni. Rodzina zapełnia dwa 80-litrowe worki miesięcznie.

To nie koniec porównań. O ile rodzina z Drezna zapełniałaby tylko jeden worek odpadów niesegregowanych to ich miesięczny rachunek spadnie do równowartości zaledwie 38 złotych.