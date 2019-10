Afera w oczyszczalni "Czajka". Rozwożenie śmierdzących nieczystości z Warszawy ma trwać do końca 2020 roku

MPWiK w Warszawie zamierza wydać kolejne miliony na rozwożenie po Polsce śmierdzących osadów z zepsutej oczyszczalni ścieków "Czajka". Według ustaleń Wirtualnej Polski akcja została zaplanowana aż do końca 2020 roku. I może kosztować ponad 20 mln zł.

"Utylizatorzy", czyli firmy, które dotąd po cichu wywoziły z "Czajki" odpady do kilkunastu składowisk w Polsce dostały nowe umowy. Kontrowersyjna akcja ma trwać do końca 2020 roku. Jeden z przedsiębiorców w rozmowie z WP potwierdził, że rozwożenie zanieczyszczeń do składowisk ulokowanych poza województwem mazowieckim jest kontynuowane.