Zdzisław Kurski odpowiada na oskarżenia i zapowiada. Pozwie Tuska

Zdzisław Kurski, syn byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym odnosi się do oskarżeń o wykorzystanie nieletniej. Sprawa, która była dwukrotnie umarzana, ponownie wywołała emocje po publikacji "Gazety Wyborczej". Kurski stanowczo zaprzecza zarzutom i twierdzi, że są one częścią politycznej nagonki.

"Nie chcę dłużej być zakładnikiem pościgu za Jackiem Kurskim. To nie jest moja wojna" - napisał Zdzisław Kurski w oświadczeniu. Oskarżenia nazywa "kłamstwami" i zapowiada skierowanie prywatnego aktu oskarżenia przeciwko Donaldowi Tuskowi za fałszywe przypisywanie mu krzywdzenia dziecka. Kurski twierdzi, że oskarżenia pochodzą od osoby niewiarygodnej, leczonej psychiatrycznie, a cała sprawa ma na celu wyeliminowanie jego ojca z życia publicznego.

"Powtarzane przez pana Tuska oskarżenia pochodzą od osoby leczonej psychiatrycznie, naszczuwanej przez swego ojca, powszechnie wśród znajomych uważanego za alkoholika i degenerata, który używał tego oszczerstwa do szantażu dla uzyskania wysokiego stanowiska od mojego ojca" - czytamy.

We wrześniu Prokuratura Okręgowa w Toruniu wznowiła umorzone śledztwo "w sprawie wielokrotnego doprowadzenia małoletniej Magdaleny N. do poddania się innym czynnościom seksualnym, w miesiącach wakacyjnych w latach 2009-2012". Śledztwo prowadzone było wcześniej przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku i wraz z jego wznowieniem zostało przekazane do toruńskiej prokuratury.