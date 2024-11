Kurski znów grozi. Będą pozwy

"Informuję, że pozywam likwidatora TVP Gorgosza, Gazetę Wyborczą, p.p. Czuchnowskiego i Kublik" - napisał Kurski na portalu X. Były prezes telewizji stwierdził, że "GW" stara się "obrzydzić temat, co do którego nawet wśród oponentów PiS panuje zgoda, że był oczywistym sukcesem Telewizji czasów Dobrej zmiany, czyli przywrócenie milionom Polaków darmowego dostępu do wysokogatunkowego sportu na otwartych antenach".