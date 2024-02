Zdumiewający pasek TV Republika. Tak opisali komisję ds. "wyborów kopertowych"

W czerwcu 2020 roku obecna marszałek Senatu zrezygnowała ze startu w wyborach prezydenckich, a kandydatem PO został Rafał Trzaskowski. - To jest taka sztafeta, my te wybory musimy wygrać. Będę bardzo dumna, jeżeli Rafał wygra, jeżeli będę mogła powiedzieć, że miałam w tym swój udział. Że wywaliłam wybory majowe i doprowadziłam do nowego otwarcia - oznajmiła.