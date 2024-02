Wypadek na stoku. 14-letni chłopiec nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w piątek wieczorem, na stacji Jaworzyna Krynicka Czarny Potok w Krynicy-Zdroju. Troje narciarzy postanowiło skorzystać z trasy zjazdowej, która okazała się nieczynna. Pracował na niej ratrak, przygotowujący podłoże do zjazdów narciarskich. Jak poinformował serwis dts24.pl, stok, na którym doszło do tragedii, był na tyle strony, że maszyna musiała zostać przypięta do stalowej liny, która zapewniała stabilizację.