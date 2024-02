Śmiertelny wypadek na Śnieżce. Ujawniono dramatyczne nagranie

Do wypadku doszło we wtorek 30 stycznia około godziny 14 na północnym zboczu Śnieżki. Adam Tkocz, p.o. naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR, powiedział PAP, że ratownicy otrzymali zgłoszenie o trzech osobach, które idąc zboczem Śnieżki zsunęły się do Kotła Łomniczki tzw. rynną śmierci. Później okazało się, że w wypadku uczestniczyli dwaj turyści. – Na miejsce zdarzenia wysłaliśmy ratowników, pomagają nam też ratownicy z czeskiej Horskiej Służby – powiedział Tkocz.