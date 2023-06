Zdumiewające oskarżenia z PiS ws. marszu. Polityk tłumaczy koleżankę

"Nienawiści" i "antypolskim" nazwała niedzielny marsz opozycji wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska. Podobnie zarzuty pojawiły się w mediach społecznościowych wielu ważnych polityków PiS, w tym m.in. wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Zaskakująco mocne oskarżenia partyjnych kolegów w programie "Tłit" WP próbował objaśniać Marcin Horała. - Tam było wielu osobiście fajnych, sympatycznych, porządnych ludzi. Choć, jak już mówiłem, (było) nad wyraz dużo osiem gwiazdek. Są filmy, gdzie hasła "j...ć PiS", skanduje tłum - znacznie sprawniej, niż potem przychodzi odśpiewanie hymnu. Ale oczywiście za to odpowiadają ci, którzy tę atmosferę nienawiści zorganizowali, a nie pojedynczy uczestnicy - wymijająco zastrzegał wiceminister Horała. Polityk PiS dopytywany o słowa koleżanki z rządu, ponownie nie chciał odpowiedzieć wprost. - Jestem bardzo ostrożny w komentowaniu pojedynczych, wyrwanych z kontekstu, zdań (...). Co do tego, że to był marsz nienawiści, antypolski w rozumieniu, że mający na celu złą dla Polski politykę, to ja się zgadzam, tylko trzeba to przypisać organizatorom, a nie tysiącom uczestników - mówił Horała.