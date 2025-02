W Europie nie rozumieją zagrożenia? "Polska w wyjątkowej sytuacji"

W Monachium zakończyła się konferencja bezpieczeństwa. Wzięła w niej udział m.in. posłanka KO i jednocześnie przewodnicząca delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO - Joanna Kluzik-Rostkowska. - Tegoroczna konferencja monachijska była absolutnie wyjątkowa. Ponieważ polityka Donalda Trumpa jest tak nieprzewidywalna, to w moim przeświadczeniu Europa się obudziła - powiedziała posłanka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Jak dodała, dotąd Europa żyła w przekonaniu, że współpraca z USA jest czymś oczywistym. - Teraz Europa zdała sobie sprawę z tego, że musi o swoją obronność zadbać sama i to wybrzmiewało bardzo mocno - podkreśliła Kluzik-Rostkowska. Posłanka przekazała, że podczas rozmów z europejskimi politykami w Monachium próbowała przekonywać ich, że atak Rosji na któryś z krajów NATO jest realny. Jak mówiła, "zdziwienie było tym większe", im dalej od Polski leży kraj, z którego pochodził jej rozmówca. - Nie mam żadnych wątpliwości, że Polska ze względu na bliskość wojny jest w absolutnie wyjątkowej sytuacji - podkreśliła.