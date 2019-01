Zdradliwa pogoda. Kierowcy muszą uważać

Lokalne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a na wschodzie kraju marznący deszcz powodujący gołoledź - taka pogoda czeka nas we wtorek i najbliższą noc. Kierowcy muszą uważać, bo nawet na z pozoru "czarnej jezdni" może być bardzo ślisko.

Marznące opady

W ciągu dnia termometry wskażą od -1/0 st. C. na północnym wschodzie do 1-3 st. C na zachodzie i południu kraju. Chłodniej będzie na przedgórzu Tatr, Beskidów i Sudetów, tutaj -3/-1 st. C.