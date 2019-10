Zdjęcie prezesa Kaczyńskiego. Kim jest tajemnicza kobieta z fotografii?

Zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z papierosem w ręce obiegło cały internet. I choć niektórzy twierdzą, że fotografia z lat 70. to ewidentny fotomontaż, to media zaczęły bliżej przyglądać się sprawie sprzed 40 lat.

Autentyczność zdjęcia z czasów PRL-u kwestionuje sam prezes PiS . "Pokazałem szefowi to zdjęcie, nie zna tych ludzi i nie ma pojęcia, kim są. To ewidentna manipulacja, tym bardziej, że nie chadzał na pochody - reakcję Jarosława Kaczyńskiego opisał nam Radosław Fogiel, rzecznik PiS" - przyznał w rozmowie z o2 wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Wątpliwości co do fotografii nie ma za to Iwanowski. - Takie zdjęcie zostało wykonane, pytanie tylko czy przed pochodem 1 maja czy pogonaliami (białostockie juwenalia - przyp. red.) - stwierdza naukowiec.