Zdjęcie Ewy Kopacz ze Smoleńska. "Niewykluczone, że to akcja rosyjskich służb"

- Powinno się przedstawiać fakty, powinni to badać prawdziwi eksperci. A nie specjaliści od pękających parówek… Nie powinno się szukać międzynarodowych instytucji tylko po to, by potwierdziły z góry narzuconą tezę. Niestety, ale nie mieliśmy znaczących i uznanych ekspertów, którzy badali przyczyny lotniczej katastrofy. Brakuje słów, żeby nazwać to, co powstało i nazywa się rzekomym reportem podkomisji smoleńskiej. I to za wiele milionów złotych, z pieniędzy podatnika. Ogląda się i czyta takie doniesienia z bólem, komuś zabrakło szacunku dla rodzin osób, które zginęły. Nie po to się bada i wyjaśnia lotniczą katastrofę, by osiągać jakiekolwiek polityczne cele, tylko żeby choć wyciągnąć wnioski odnośnie do systemu funkcjonowania państwa - ocenia były szef GROM.