Zdjęcia satelitarne z Iranu. Coś dzieje się wokół wyrzutni rakietowej

Zdjęcia satelitarne Maxar Technologies pokazały wyrzutnię w porcie kosmicznym Imama Chomeiniego w irańskiej prowincji Semnan. Wygląda na to, jakby przygotowywali się do startu. Widać było rakietę na transporterze, przygotowującą się do podniesienia i umieszczenia na wieży startowej, podczas gdy późniejsze zdjęcie przedstawiało rakietę na wieży. Iran nie przyznał się do zbliżającego się startu w porcie kosmicznym, a jego przedstawiciele w ONZ w Nowym Jorku nie odpowiadali na prośbę o komentarz. Jednak jego państwowa agencja informacyjna IRNA w maju poinformowała, że Iran prawdopodobnie będzie posiadał siedem satelitów gotowych do wystrzelenia do końca perskiego roku kalendarzowego w marcu 2023 roku.