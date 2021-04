Afera ze zdjęciami Ewy Kopacz po katastrofie smoleńskiej. Dr Maciej Lasek punktuje TVP

Od maja 2010 do lipca 2011 r. dr Lasek - dziś poseł Koalicji Obywatelskiej - wchodził w skład Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego , utworzonej do zbadania przyczyn katastrofy Tu-154 w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 r.

Zdjęcia Ewy Kopacz. Dr Maciej Lasek: Na teorie Macierewicza wydaliśmy 10 mln zł

- Ten film nie różni się niczym od "dzieł" Antoniego Macierewicza. Żaden z tych filmów nie odnosi się do faktów i wydarzeń, jakie miały miejsce w Smoleńsku. A dlaczego jest emitowany? Bo temat budzi emocje. Jak się okazuje, już nawet nie swoją treścią, ale opublikowanymi zdjęciami. I teraz TVP będzie grzać ten film. Epatować emocjami. Telewizja państwowa stawia się dziś w roli najgorszego brukowca - mówi Wirtualnej Polsce dr Maciej Lasek, ekspert od badań katastrof lotniczych.

- Proszę zwrócić uwagę: o czym my w tej chwili rozmawiamy? Film miał przedstawić rzekomo wstrząsające fakty. Miał udowodnić, że były wybuchy, zamach. I co? Gdzie jest reakcja MSZ? Gdzie jest premier, gdzie jest prezydent? Co robi państwo? Nic, bo PiS woli rozmawiać o wyrwanych z kontekstu zdjęciach pani Ewy Kopacz. Nawet prokuratura kontrolowana przez Zbigniewa Ziobro ignoruje członków podkomisji Macierewicza i nie traktuje jego teorii poważnie. Teorii, za które polscy podatnicy zapłacili 10 mln zł albo i wielokrotnie więcej - uważa były przewodniczący PKBWL.