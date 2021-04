WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze Ewa Kopacz + 2 katastrofa smoleńskaewa stankiewicz Klaudiusz Michalec Dzisiaj, 19-04-2021 12:47 Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej reagują na zdjęcia Ewy Kopacz w kostnicy. "Dobrze się bawiła" Burza po emisji filmu dokumentalnego Ewy Stankiewicz "Stan zagrożenia" o katastrofie smoleńskiej. Największe poruszenie wywołały nieznane dotąd zdjęcia Ewy Kopacz. Widać na nich jak ówczesna minister zdrowia pozuje w towarzystwie kilku mężczyzn w pomieszczeniu, które wygląda na gabinet lekarski lub prosektorium. Na jednym z ujęć można było zobaczyć nosze i prawdopodobnie - jak przekonują komentatorzy - zakryte ciało. - Nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie - przekonuje Magdalena Merta, żona ministra Tomasza Merty, który zginął w katastrofie smoleńskiej. - Muszę przyjąć do wiadomości, że Ewa Kopacz się wtedy dobrze bawiła. Nie była to w końcu jej tragedia. Ona tam nikogo nie straciła. Nie rozumiem po co ona tam w ogóle była - dodaje. Innego zdania jest prof. Jerzy Paweł Nowacki. - To normalne zdjęcia. Wiem, że Ewa Kopacz kilka dni spędziła w prosektorium bardzo ciężko pracując - twierdzi mąż Izabeli Jarugi Nowackiej, która zginęła pod Smoleńskiem. Więcej w materiale wideo. Rozwiń jak patrzy pani na te zdjęcia Ewy … Rozwiń Transkrypcja: jak patrzy pani na te zdjęcia Ewy Kopacz to co pani sobie myśli No patrząc na zdjęcia Ewy Kopacz Myślę że nie nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie to są ludzie ulepieni z takiej gliny i tak objawiający swój brak wrażliwości i i tak to nie chciałabym żeby przekaz tego filmu utonął w patrzeniu na na na ten obraz tylko pryzmat zachowania polityków bo tam są rzeczy ważniejsze zdjęcia są dla mnie bardzo normalnie mi zdjęciami wiem że pani kilka dni spędziła w Prosektorium bardzo ciężko pracując No i oczywiście że z chwilą sprężynie jest nawet najsmutniejszy chwilach natomiast również to że jak się pozuje do zdjęcia to też się automatycznie człowiek uśmiecha więc dla mnie Są to zdjęcia w neutralne nożna muszę Przyjąć do wiadomości że Ewa Kopacz się wtedy dobrze bawiła tak no nie nie była to w końcu jej A tak ona tam nikogo nie straciła właśnie tak odczytuje te zdjęcia jak o to że ona się mówi o pani premier kopaczy dobrze bawiła że uśmiechała po prostu jakiś fragment rzeczywistości jak mówią co niektórzy że to jest takie ujęcie po prostu znaczy trzeba sobie uczciwie powiedzieć że katastrofa smoleńska nie miała zmartwić przedstawicieli tamtej strony sceny politycznej oni się mogli jedynie z Nie idź jeśli coś by ich przed tym powstrzymało to empatia takty delikatność ale nie powstrzymała i wykonała bardzo dużą pracę poleciała tam jako jedyna rządu i chociaż była ministrem to jednak w tym Prosektorium pracowała No i rozpoznała Ja doceniam jej jej wkład w zwłok ofiar które Zresztą znała moją żonę Też rozpoznała prosi zwłoki mojej żony No więc ja uważam że zrobiła bardzo dobrą radę bardzo dobrą pracę no i za to należy jej się pochwały a nie potępienie Nie rozumiem po co Ewa Kopacz w ogóle tam była może po to żeby mieć na pamiątkę zdjęcia z Rosjanami Myślę że jej nieobecność byłaby nie miałabyś żadnego wpływu na to co się tam działo A może byłoby lepiej gdyby tam nie pojechał tam nie było ciężkiej pracy po oświadczeniu Kopacz jakoby polscy i rosyjscy w ramię w ramię natychmiast było dementi polskich lekarzy którzy oświadczyli że w ogóle ich nie dopuszczono do do stołu sekcyjnych także nawet tego późniejsza pani premier nie umiała nie wynegocjować takie zużycie wszystkie zdjęcia od kiedyś będą pokażą się będą które są użyteczne dla kogoś w danym momencie to jest czy dobrze czy źle to jest to nie jest dobre określenie też po prostu rzeczywistość w jakiś sposób według pana czy nie No nie dał w ogóle w tej chwili ciągnięcie sprawy katastrofy powodów katastrofy jest sprawą czysto polityczną