Zdecydowany apel Kułeby. "Nie boimy się niczego"

- Naszym problemem jest to, że gdy prosimy o broń, słyszymy negatywną odpowiedź, ponieważ nasi sojusznicy obawiają się, że to doprowadzi do eskalacji konfliktu - mówił szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba pytany o to, jakie są teraz największe trudności Ukrainy. - Nie obawiajcie się reakcji Rosji, my się nie boimy. Nie boimy się niczego - dodał.