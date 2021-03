Zdalne nauczanie. Rodzice piszą list do ministra edukacji i nauki

Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, założone przez Karolinę i Tomasza Elbanowskich, domaga się zmian w zdalnym nauczaniu. W liście do ministra edukacji i nauki czytamy, że w związku z epidemią koronawirusa w Polsce dzieci muszą dostosowywać się do narzuconych warunków, a to metody nauczania powinny być dostosowywane do możliwości uczniów.