Zbrojna Ysabel płynie do Polski. Wiezie 200 ton broni dla Ukrainy

Ysabel płynie do Polski. Na pokładzie broń dla Ukrainy

To największa do tej pory pomoc wojskowa udzielona przez Hiszpanię armii ukraińskiej. W skład dostawy wchodzi między innymi 30 ciężarówek i 10 lekkich pojazdów militarnych. Do Ukrainy podróżuje też grono hiszpańskich ekspertów, którzy będą współpracować z Czerwonym Krzyżem.