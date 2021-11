Zbrodnia w Szymocicach. Zasztyletowali 31-latka, ciało wrzucili do Odry

Potwierdzono, że ofiara to 31-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Wstępne oględziny zwłok wskazywały, że do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie. Zebrane informacje zaprowadziły mundurowych do Szymocic. To właśnie tam w jednym z domów jednorodzinnych miało dojść do zabójstwa.