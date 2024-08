Zbrodnia w Rozogach. Są zarzuty po piątkowej strzelaninie

- Jacek Z. usłyszał zarzut dokonania zabójstwa poprzez oddanie do pokrzywdzonego Mirosława B. dwóch strzałów z broni palnej, co spowodowało śmierć pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia. Drugi zarzut dotyczy kierowania gróźb karalnych w stosunku do funkcjonariuszy policji podejmujących interwencję, w celu zmuszenia ich do odstąpienia od zatrzymania - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.