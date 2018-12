Zbrodnia w Ciecierzynie. Zeznania matki i nowe zarzuty za dzieciobójstwo

Zarzuty zabójstwa trzech noworodków usłyszała Aleksandra J. z Ciecierzyna w Opolskiem. Wcześniej kobieta i jej konkubent Dawid W. zostali oskarżeni o zabójstwo jednego dziecka. Grozi im dożywocie.

Aleksandra J. w piątek przed południem została ponownie doprowadzona z aresztu śledczego do prokuratury. Przesłuchanie trwało niemal sześć godzin.

- Uzupełniono zarzuty o zabójstwo trzech dzieci. Pierwsze zginęło w 2013 roku, drugie w roku 2015, a następne w 2016. Podejrzana przyznała się do tych czynów i złożyła obszerne wyjaśnienia. Dla dobra śledztwa nie ujawniamy teraz więcej informacji w tej sprawie - mówi Wirtualnej Polsce Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

To, co się działo w domu w Ciecierzynie na Opolszczyźnie, wstrząsnęło całą Polską. Do ujawnienia prawdy doprowadziły podejrzenia pracownic opieki społecznej. Widziały podejrzaną w ciąży, ale potem narodzin nikt nie zgłaszał.