Zbrodnia w Borowcach. Jacek Jaworek w końcu namierzony?

Zgłoszenie ws. Jacka Jaworka. Morderca przebywa na Podkarpaciu?

Jak dotąd do policji wpłynęły setki zgłoszeń ws. potencjalnego miejsca pobytu lub miejsca, gdzie prawdopodobnie widziano Jacka Jaworka. Natomiast te, które wpłynęło w niedzielę, funkcjonariusze potraktowali bardzo poważnie. Niezwłocznie po otrzymaniu przez policjantów informacji od mieszkańca Zagorzyc, ruszyli we wskazane przez niego miejsce. Jak stwierdził zgłaszający, w lesie niedaleko jego miejscowości miał widzieć grzybiarza, który był łudząco podobny do mordercy z Borowców.