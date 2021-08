Trąba powietrzna w okolicach Radomia. Tragedia schroniska dla psów

Trąba powietrzna przeszła w miejscowości Gózd w powiecie radomskim (województwo mazowieckie). Żywioł wyrządził ogromne szkody w całej wsi. Zniszczone zostało także Schronisko dla psów "Zwierzaki do wzięcia". W rozmowie z Wirtualną Polską Aleksandra Nieciecka przekazała, że do tej pory nie odnaleziono wszystkich zwierząt. Starty materialne są ogromne. Najprawdopodobniej konieczne będzie także opieka behawioralna dla psów. Czworonogi do tej pory są bardzo wystraszone.