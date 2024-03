Zbrodnia Maksymiliana F. Są zarzuty dla policjantów

Sprawa zabójstwa policjantów wstrząsnęła całą Polską. Do tragicznych wydarzeń doszło 1 grudnia w godzinach wieczornych we Wrocławiu. Maksymilian F. był poszukiwany listem gończym, miał odbyć karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo. Mężczyzna został zatrzymany w Kiełczowie, we wsi w podwrocławskiej gminie Długołęka. Stamtąd został przewieziony do Wrocławia, do komisariatu przy ul. Połbina. Jednak z jakiejś przyczyny zapadła decyzja o przewiezieniu mężczyzny do innej siedziby policji, w dzielnicy Krzyki.