Czarne chmury nad Mejzą? Nowe doniesienia ws. afery

Informacja została opublikowana dopiero po interwencji radnego Dariusza Jacka Legutowskiego, który uważa, że nałożona kara jest zbyt niska i była ustawką między Mejzą i Kubickim. - Mieszkańcy odbierają to tak, że to było medialne odcięcie się prezydenta Kubickiego od Mejzy przed wyborami samorządowymi. Też uważam, że było to zrobione celowo w nocy z czwartku na piątek, media ogólnopolskie to podchwyciły - stwierdził radny w rozmowie z "Wprost".