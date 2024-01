Wysoka kara za plakaty wyborcze Łukasza Mejzy. Prezydent podał kwotę

Jest prawomocna decyzja o karze w wysokości 78,5 tys. złotych za nielegalne plakaty wyborcze kandydata PiS do Sejmu Łukasza Mejzy. Poinformował o tym prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Co ciekawe, komitet PiS w odpowiedzi do urzędu stwierdził, że nie wyrażał na to zgody. A winą za akcję miał obarczyć samego Mejzę.