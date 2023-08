Zbojkotują referendum? Poseł KO odpowiada

"Zaprzaństwo nawołuje do bojkotu referendum, ale Polacy zdecydują" - napisała na Twitterze była rzeczniczka PiS-u Anita Czerwińska. Czy PO zbojkotuje referendum? - Widzimy, że Kaczyński kopiuje wzorce Orbana. Tam były wybory i było referendum. Pytał o kwestie edukacji i wychowania seksualnego. Chciałbym, żeby było jedno stanowisko Koalicji Obywatelskiej, które zaprezentujemy naszym wyborcom - mówił w programie "Tłit" WP poseł KO Michał Szczerba. - Chciałbym, by było uzgodnione w ramach prodemokratycznej opozycji. To jest bardzo ważne, czy chcemy uczestniczyć w spektaklu Kaczyńskiego, czy chcemy rozmawiać o drożyźnie albo o tym, że prokuratura Ziobry wszczyna postępowanie ws. gigantycznego przekrętu ze szpitalem tymczasowym we Wrocławiu po moim zawiadomieniu. Wszyscy wiemy, że celem Kaczyńskiego jest trwanie i dalsze okradanie Polaków nie tylko z pieniędzy. Zablokowaliśmy w tym roku gigantyczną aferę wyprowadzenia 300 mln zł z NCBiR-u. To pokazuje, jak gigantyczne przekręty są realizowane - dodał.