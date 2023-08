Zbiorowy gwałt na Majorce. Śledczy ustalili: "turyści byli zaproszeni na darmowy seks"

Policja uważa, że gdy on i jego dwaj znajomi spotkali brytyjską nastolatkę samą w barze, postanowili stawiać jej drinka za drinkiem, by straciła kontrolę nad sobą. Oszołomioną zabrali do pokoju. Potem wykorzystali ją i jeszcze zaprosili nieznajomych na wątpliwą rozrywkę, która przeciągnęła się do porannych godzin.