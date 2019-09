Minister sprawiedliwości zapowiedział, że do końca 2020 roku pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości mają trafiać do szpitali. Zanim powstanie specjalny program, 4 mln zł na specjalistyczny sprzęt dostanie Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Zbigniew Ziobro zapowiada miliony dla szpitali. Pierwsze skorzystają Kielce

Ponad 100 mln zł z tego funduszu trafiło już do Ochotniczej Straży Pożarnej. To lokalni strażacy jako pierwsi pojawiają się często na miejscach wypadków. Ich ofiary trafiają później do szpitali, w których często brakuje nowoczesnego sprzętu zwiększającego szanse na przeżycie.