Nowy projekt. PiS chce, by można było aresztować posłów

PiS zamierza wprowadzić zmiany w prawie umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i aresztowanie parlamentarzystów. Partia rządząca zapowiada również zniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów.

Autorzy projektu zapewniają, że wszelkie zmiany w prawie będą konsultowane z podmiotami zewnętrznymi, w tym z Unią Europejską. Według zapowiedzi partii, PiS zaproponuje zmiany w konstytucji, dotyczące możliwości pociągnięcia parlamentarzysty do odpowiedzialności karnej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami poseł nie zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu. Wyjątkami są sytuacje w których parlamentarzysta zostanie ujęty na gorącym uczynku lub jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Prawo i Sprawiedliwość proponuje, by poseł lub senator mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a także zatrzymany lub aresztowany decyzją Sądu Najwyższego. Stosowny wniosek będzie miał składać prokurator generalny.

"Prokurator generalny przed podjęciem decyzji będzie miał obowiązek przedstawienia sprawy prezydium Sejmu i komisji regulaminowej Sejmu. Prezydium Sejmu lub komisja regulaminowa Sejmu, w razie wątpliwości co do rzeczywistych motywów podjęcia postępowania karnego wobec posła lub senatora, będzie mogła zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o przekazanie decyzji o zgodzie na podjęcie postępowania karnego i ewentualne aresztowanie do całej Izby. W takiej sytuacji Izba może podjąć decyzję o aresztowaniu bezwzględną większością głosów swego pełnego składu" - zapowiada ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.