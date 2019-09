Zawiadomienie ws. Zbigniewa Ziobry. 2,3 miliona dla prokuratorów

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia złożył zawiadomienie ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę. Chodzi o jego decyzję, dzięki której członkowie Prokuratury Krajowej otrzymali 2,3 mln zł. Pismo wpłynęło do KPRM - ustaliła WP.



Chodzi system premiowania delegacji. W 2016 roku Zbigniew Ziobro podpisał rozporządzenie, na mocy którego prokuratorzy pobierali dodatki mieszkaniowe, które miały im nie przysługiwać. 29 osób dostawało dodatkowe 2,7 tys. zł miesięcznie do pensji.

Wśród beneficjentów znaleźli się m.in. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski i zastępcy Prokuratora Generalnego. Przez ponad dwa lata otrzymali ponad 2,3 mln z budżetu państwa. Zdaniem szefów Lex Super Omnia Ziobro przekroczył swoje kompetencje, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Zawiadomienie ws. Zbigniewa Ziobry. Chodzi o 2,3 mln zł

Zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do Kancelarii Premiera. Śledczy "nie potrafili określić właściwego do rozpoznania sprawy prokuratora - to jest prokuratora niezależnego, który mógłby zdecydowanie, szybko i bezstronnie podjąć niezbędne czynności" - donosi "Gazeta Wyborcza", która poznała treść pisma.